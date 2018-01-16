Блоки питания be quiet! Straight Power 11 с беспроводным подключением

2018-01-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Straight Power 11; [118]
be quiet! представляет новую серию самых тихих блоков питания Straight Power 11. Полностью переработанная PCB плата, беспроводная конструкция DC-преобразователя, расширенный ассортимент моделей мощностью до 1000 Ватт и современная топология с использованием высококачественных компонентов делают Straight Power 11 достойным преемником премиальной серии блоков питания be quiet!. В серии Straight Power 11 используется знаменитый вентилятор Silent Wings 3 135mm с воронкообразным воздухозаборником, который обеспечивает отличный воздушный поток и уменьшает турбулентность. 6-полюсный моторчик и гидродинамический подшипник позволяют достичь очень низкого уровня шума и самой малой скорости вращения вентилятора - менее 200 оборотов в минуту. Практически бесшумный вентилятор обеспечивает надлежащее охлаждение и очень низкий уровень шума. Для предотвращения высокочастотного шума и шумов, связанных с экстремальными изменениями нагрузки (например, из-за мощных видеокарт), в Straight Power 11 используются только высококачественные конденсаторы.

В Straight Power 11 отсутствуют провода в DC-преобразователе внутри блока питания, поскольку все элементы контактируют напрямую через PCB плату. В результате отсутствия проводов, препятствующих воздушному потоку, увеличивается производительность охлаждения. Отсутствие проводов также означает уменьшение помех от индукции, что приводит к меньшему шуму пульсаций и повышению качества сигнала. Все эти факторы значительно продлевают жизненный цикл компонентов. Все блоки питания Straight Power 11 имеют сертификат 80 PLUS Gold с эффективностью до 93 процентов при 230В и соответствуют требованиям ErP благодаря уровню потребления энергии в режиме ожидания (standby) менее 0.12 Ватт. Соответствуя высоким требованиям энтузиастов, Straight Power 11 имеет полностью модульную систему кабелей для аккуратной сборки системы и улучшения воздушных потоков в корпусе, а также позволяет устанавливать блок питания в корпус и подключать кабели независимо друг от друга, улучшая удобство использования. be quiet! Straight Power 11 в скором времени будут представлены моделями мощностью 450Вт, 550Вт, 650Вт, 750Вт, 850Вт и 1000Вт и иметь 5 летнюю гарантию.

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