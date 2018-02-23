Blu Vivo X стоит слишком дорого

Рассказали нам о новом телефоне Blu Vivo X, который вроде как планируют вскоре запустить в продажу, и новинка меня разочаровала. Начнем с того, что это продукт среднего класса, вот только у него разрешение составляет 1440 на 720 точек. Для многих компаний это стыд, ведь мы уже даже из Китая за 100-150 баксов разрешение более современное получаем, не говоря уже о местном рынке. Новинку Blu Vivo X предлагают купить за 250 долларов и да, там есть производительный процессор, дизайн интересный. Вот только кто будет покупать смартфон с таким разрешением, ну серьёзно. На рынке сотни китайских гаджетов с тем же железом, лучше экраном и всего за 150 долларов, за что платить в данной ситуации? За бренд, который ничем не выделяется на фоне любой более-менее адекватной китайской компании? Не думаю, что это хорошее решение.