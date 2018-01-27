Bluboo S2 с поворотной камерой на MWC 2018

Смартфоны с полноэкранным дизайном стали появляться все чаще, у многих компаний уже появились такие решения. Этот эффект интересно подчеркивают закругленные грани Samsung S8. В iPhone X продолжили идею сделав уникальный разговорный динамик, занимающий часть экрана. Xiaomi Mi Mix еще один вариант такого исполнения. Очевидно, что в каждом этом смартфоне есть свои недостатки и проблемы. Одна из них касается размещения фронтальной камеры, как результат проблемы при съемке автопортретов. Что, если сделать основную камеру поворотную?

В таком исполнении между экраном и лицевой стороной будет минимальная разница. Плюс сам смартфон будет демонстрировать высокое качество снимков. Что-то подобное уже выпускали OPPO и Honor. Копания Bluboo, готовит новую полноэкранную модуль с вращающейся камерой.

Первые новости по этому смартфону вышли еще в августе текущего года. Инженеры уделили много внимания качеству исполнения и удобству её эксплуатации. Так, модуль будет способен выдерживать до 10000 поворотов. Будет использоваться сканер пальца и Carl Zeiss.