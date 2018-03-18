Bluboo S2 получит аксессуары для поворотной камеры

Bluboo предложил оригинальную идею по поводу того, как можно реализовать полноэкранный дизайн с помощью поворотной камеры. У его новейшего смартфона Bluboo S2 имеется поворотная камера с возможностью использования в качестве фронтальной для съёмки селфи.

С помощью специального аксессуара пользователь сможет лишь одним пальцем мгновенно поворачивать камеру. Аксессуар может иметь разную форму и цвет, чтобы использовать его в качестве украшения, придающего смартфону оригинальный вид. Этот аксессуар будет поставляться бесплатно в комплекте со смартфоном Bluboo S2.

По сравнению со слепым подражанием дизайну iPhone X, оригинальная идея по поводу поворотной камеры Bluboo S2 действительно нацелена на улучшение пользовательского опыта.