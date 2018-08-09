Bluboo выпустила бюджетный смартфон D6 с 5,5-дюймовым экраном

Компания Bluboo выпустила новый бюджетный смартфон под названием D6 с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 480 на 960 пикселей. Основой устройства стал процессор MediaTek MT6580A и 2 Гбайт ОЗУ. Имеется также камера на 5 МП, вспышка, автофокус, двойная 5+5 МП и интерполяция до 8 МП фронтальная. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2700 мА.ч. Габариты аппарата составляют 46.2 * 71.2 * 7.6 мм. Приобрести смартфон можно в синем, черном и красном цветовом исполнении по цене 80 долларов (5230 рублей).