Bluboo выпустила бюджетный смартфон D6 с 5,5-дюймовым экраном

2018-08-09, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Bluboo D6; [95]
Компания Bluboo выпустила новый бюджетный смартфон под названием D6 с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 480 на 960 пикселей. Основой устройства стал процессор MediaTek MT6580A и 2 Гбайт ОЗУ. Имеется также камера на 5 МП, вспышка, автофокус, двойная 5+5 МП и интерполяция до 8 МП фронтальная. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2700 мА.ч. Габариты аппарата составляют 46.2 * 71.2 * 7.6 мм. Приобрести смартфон можно в синем, черном и красном цветовом исполнении по цене 80 долларов (5230 рублей).


Комментарии:
Раскрылись спецификации нового флагмана ...
Раскрылись спецификации нового флагмана Появилась информация о пока еще не представленном официально смартфоне Oppo R15 Neo. Новинка получит 6,2...
LG представила смартфон Q8 (2018) с 6,2...
LG представила смартфон Q8 (2018) с 6,2Компания LG выпустила новый смартфон под названием Q8 (2018). Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разреше...
В продажу вышел смартфон Doogee BL 5500 ...
В продажу вышел смартфон Doogee BL 5500 Компания Doogee выпустила в продажу смартфон BL 5500 Lite с ОС Android 8.1 Ore. Гаджет получил 6,19-дюймо...
Детские смарт-часы Xiaomi Mi Bunny Child...
Детские смарт-часы Xiaomi Mi Bunny ChildКомпания Xiaomi выпустила 4G-версию детских смарт-часов Mi Bunny Children Watch 3 стоимостью 87 долларов....
Почему асики вытеснили видеокарты в май...
Почему асики вытеснили видеокарты в майНи для кого не является секретом, что рынок криптовалют достаточно динамичен. Одни эту динамичность св...
Стали известны спецификации и цена смарт...
Стали известны спецификации и цена смартСтали известны спецификации и цена нового смартфона Mi Mix 3 от компании Xiaomi. Разрешение дисплея соста...
Выбираем компьютерное кресло. Как не оши...
Выбираем компьютерное кресло. Как не ошиБольшинство современных сотрудников сутками сидит и работает за компьютером, еще больше людей продолжа...
Представлена гарнитура Xiaomi Mi Sport B...
Представлена гарнитура Xiaomi Mi Sport BКомпания Xiaomi представила обновленную спортивную гарнитуру Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition. Но...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор DeepCool Castle 240 RGB. Эффективная и яркая СЖООбзор DeepCool Castle 240 RGB. Эффективная и яркая СЖО
Обзор LEXAND Kids Radar LED. Детские часы-трекерОбзор LEXAND Kids Radar LED. Детские часы-трекер
Обзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTEОбзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTE
Обзор Mio MiVue C328. Видеорегистратор с конденсаторомОбзор Mio MiVue C328. Видеорегистратор с конденсатором
Обзор Vivo Nex S 8/128GB. Технологичный, но очень спорный флагманОбзор Vivo Nex S 8/128GB. Технологичный, но очень спорный флагман
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. Отл...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. ОтлВ последнее время пользователи стали больше любить компактные камеры. Вероятно, таскать в путешествия или...
Обзор Castle Creeps TD. Красиво и просте...
Обзор Castle Creeps TD. Красиво и простеКогда-то давно, во времена появления первых смартфонов, игры жанра TD были невероятно популярными среди г...
Предварительный обзор Huawei Honor Magic...
Предварительный обзор Huawei Honor MagicНекоторое время назад компания Huawei показала новый ноутбук Honor MagicBook, который очень понравился по...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. Ки...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. КиДостаточно часто производители мобильных телефонов выпускают не новые модели, а улучшенные версии уже усп...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooУ большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмент...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor