Bluetooth-наушники Huawei FreeLace

Среди дополнительных функций стоит отметить магнитный фиксатор, автоматически переводит устройство в режим ожидания, когда пользователь скрепляет вместе оба наушника, и активирующий их при разъединении. Встроенный пульт позволяет управлять воспроизведением, регулировать громкость и отвечать на звонки. Дужка выполнена из металла с эффектом памяти и покрыта мягким силиконом, безопасным для кожи при длительном использовании. Наушники представлены в трёх цветах: графитовый чёрный, янтарный восход и изумрудно-зелёный. За звук отвечают 9,2-мм динамики, оснащенные тонкой диафрагмой из термопластичного полиуретана с титановым покрытием. Они обеспечивают мощные басы и мягкие высокие частоты. Модуль микрофона имеет хорошую конструкцию. Дополнительный канал для прохождения воздуха значительно снижает помехи и шум от ветра при разговоре на улице. Аккумулятор новинки ёмкостью 120 мАч работает от полного заряда 18 часов при воспроизведении аудио или 13 часов в разговоре. Благодаря энергоэффективному 28-нм чипу Bluetooth, который потребляет на 60% меньше энергии, чем 40-нм аналоги, пяти минут подзарядки достаточно для 4 часов работы наушников в режиме воспроизведения.Наушники поддерживают технологию Huawei HiPair, позволяющую мгновенно подключать их к мобильным устройствам Huawei с интерфейсом EMUI 9.1, используя кабель USB Type-C. Через него также можно заряжать Free Lace от любого смартфона, планшета или ПК, оснащенного соответствующим разъёмом, отсоединив правый наушник от пульта управления громкостью.