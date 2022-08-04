Bluetti анонсировала мобильные электростанции AC500 и B300S с максимальной мощностью 18 432 кВтч

Компания Bluetti анонсировала мобильные электростанции AC500 и B300S.

AC500 и B300S можно заряжать от солнечных батарей, электросети или от прикуривателя автомобиля. Новые электростанции могут служить как резервной системы питания дома при отключении электроэнергии. Устройства имеют общую выходную мощность переменного тока 5000 Вт и выдерживают скачки напряжения до 10 000 Вт. Есть порты для различных устройств, которые могут быть подключены к электростанции. Семь портов включают в себя USB-A, USB-C и розетки переменного тока.

Максимальная мощность электростанций достигается при подключении ее полного комплекта из шести аккумуляторов. Bluetti AC500 и B300S можно зарядить до 100% всего за 75 минут при максимальной входной мощности 8000 Вт. Цену электростанций производитель не называет.