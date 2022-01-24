BoAt сотрудничает с Bira 91 для выпуска стильной коллекции динамиков

BoAt, дизайнер аудиоаксессуаров, объединил усилия с Bira 91, чтобы запустить эксклюзивную аудиоколлекцию BOOM в Индии. Сотрудничество между обеими компаниями приведет к тому, что новая организация выпустит несколько впечатляющих моделей, таких как колонки Stone SpinX 2.0, колонки Stone 190 и наушники boAt Rockerz 450.

Партнерство boAt и Bira 91 является еще одним свидетельством растущей значимости бренда как производителя аудиоаксессуаров премиум-класса. Коллекция BOOM нацелена на динамичный сегмент рынка — смелых и выразительных потребителей, использующих свои носимые аудиоустройства как продолжение своей общительной индивидуальности. Это богатое сочетание смелых цветов, яркого и эстетически привлекательного дизайна, сочетающего в себе BOOM Bira 91 и портфолио BOAT.

SpinX 2.0 предлагает функцию сопряжения двух динамиков через беспроводное соединение с использованием функции True Wireless. В дополнение к коллекции BOOM выпущен специальный музыкальный трек Get Set BOOM, специально созданный для партнерства.