Большая портативная Bluetooth-колонка Enkl Sound

Enkl Sound создала новую большую портативную Bluetooth-колонку, обеспечивающую до 80 часов воспроизведения без подзарядки. Динамик поддерживает 125 дБ и имеет сопутствующее приложение , позволяющее при необходимости подключать нескольких пользователей. Большой динамик Bluetooth с ручкой для переноски весит примерно 10 кг и имеет размеры 559 мм в высоту и 451 мм в ширину.

Enkl Speaker - это мощный Bluetooth, который достигает 125 дБ, что является уровнем профессиональной акустической системы на концерте. Динамик Enkl сочетает в себе Bluetooth-технологию, аккумуляторную батарею, технологию приложений, качество звука и дизайн, что делает его, вероятно, самым удобным Bluetooth-динамиком в мире для активной жизни в дороге. Enkel в переводе с датского означает «простой» и отражает стремления компании сделать звук простым в использовании.

Система управления энергией звука Enkl имеет уникальную конфигурацию, которая оптимизирует и адаптирует потребление энергии в зависимости от фактической громкости и типа воспроизводимой музыки. Динамик Enkl имеет быструю зарядку всего за 1 час, и динамик снова готов к воспроизведению. 1 час зарядки равен 80 часов воспроизведения музыки. За 10 минут заряда вы сможете прослушивать 8-10 часов музыки. Вы даже можете заряжать свой телефон через USB-C.