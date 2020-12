Более 20 миллионов телефонов Gionee имплантированы троянскими конями для заработка

Китайская сеть судебных документов опубликовала вердикт о незаконном контроле над компьютерными информационными системами, которые, как было установлено, были выполнены на телефонах Gionee.

Согласно данным суда, в период с декабря 2018 по октябрь 2019 года более 20 миллионов телефонов Gionee были намеренно заражены троянскими конями через приложение. Приложение становится инструментом для получения прибыли от пользователей с помощью нежелательной рекламы и других незаконных средств.

Суд постановил, что Beijing Baice Technology Co., Ltd. попустительствовала ответчику Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. "дочерняя компания Gionee", чтобы внедрить программы троянских коней в телефоны Gionee пользователей посредством обновления "Экран блокировки истории" приложение. Программное обеспечение автоматически обновляется на затронутых мобильных телефонах Gionee без ведома пользователя с использованием метода извлечения.

Суд постановил, что обвиняемый Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. совершил преступление в виде незаконного контроля над компьютерной информационной системой. Подсудимые Сюй Ли, Чжу Ин, Цзя Чжэнцян и Пань Ци были признаны виновными в незаконном контроле над компьютерной информационной системой и приговорены к лишению свободы на срок от трех до трех лет и шести месяцев, и каждый из них был оштрафован на 200000 юаней.