Самые распространенные поломки iPhone 15: что ломается чаще всего?

Apple iPhone 15 и его версии (Plus, Pro и Pro Max) вызвали настоящий ажиотаж после выхода в сентябре 2023 года. Новые функции, такие как титановый корпус в моделях Pro, переход на USB-C и мощный процессор A17 Pro, сделали эти смартфоны одними из самых желанных. Однако, несмотря на инновации, пользователи сталкиваются с рядом проблем. На основе официальной статистики, предоставленной сервисным центром Apple Help в Санкт-Петербурге, мы составили обзор самых распространенных поломок iPhone 15.
По данным Apple Help, большинство обращений в сервисный центр связано с аппаратными и программными неисправностями, а также с аксессуарами. Вот ключевые категории проблем, которые чаще всего встречаются у владельцев iPhone 15.
Перегрев — одна из самых частых жалоб, особенно у моделей iPhone 15 Pro и Pro Max. Пользователи отмечают, что смартфон становится горячим во время зарядки (особенно при использовании адаптеров мощностью выше 20 Вт), игр, таких как PUBG, или длительных видеозвонков через FaceTime. Титановый корпус, заменивший нержавеющую сталь в Pro-моделях, хуже отводит тепло, что делает устройство некомфортным для удержания. Сервисный центр Apple Help связывает это с особенностями процессора A17 Pro, выполненного по 3-нм техпроцессу, и высокой нагрузкой от приложений, таких как Instagram или Uber. Apple утверждает, что перегрев часто связан с первоначальной настройкой устройства, и выпустила обновления iOS 17 для решения проблемы.
Рекомендации:
Проблемы с батареей — еще одна распространенная причина обращений в Apple Help. Пользователи жалуются на быстрый разряд, особенно при активном использовании. Перегрев, вызванный интенсивными задачами или ошибками в iOS 17, заставляет процессор снижать производительность, что дополнительно влияет на время работы. Например, фоновые процессы, такие как обновление приложений или геолокация, могут значительно сокращать заряд.
Рекомендации:
Экран iPhone 15, особенно в моделях Pro и Pro Max, сталкивается с двумя основными проблемами: трещинами заднего стекла и эффектом берн-ина (выгорания) OLED-дисплея. По данным Apple Help, трещины стекла чаще всего происходят при падении или сильном давлении, особенно на 6,7-дюймовом iPhone 15 Pro Max. Берн-ин проявляется в виде остаточных изображений (например, иконок или клавиатуры), которые заметны спустя месяц активного использования. Это особенно удивительно, учитывая, что Apple использует OLED-экраны с 2017 года.
Рекомендации:
Медленная загрузка данных и проблемы с Wi-Fi — частая жалоба владельцев iPhone 15 Pro Max. Пользователи сообщают, что приложения, такие как Threads, TikTok или Safari, загружаются медленно, а Wi-Fi требует ручного переподключения. Apple Help подтверждает, что это может быть связано с ошибками в iOS 17, которые не затрагивают другие устройства в той же сети.
Рекомендации:
Титановый корпус iPhone 15 Pro и Pro Max, несмотря на свою прочность (в 3 раза выше, чем у алюминия), имеет слабое место — покрытие. По данным Apple Help, краска на темных цветах (черный, синий, зеленый) может облезать, обнажая натуральный титан. Это связано с использованием вакуумного напыления вместо электрохимического покрытия. Заднее стекло, несмотря на титановую рамку, все еще подвержено трещинам при падении или давлении.
Рекомендации:
Переход на USB-C, вызванный требованиями Евросоюза, принес свои сложности. Apple Help сообщает о случаях, когда зарядка не работает из-за загрязнения порта или использования несовместимых кабелей. Некоторые пользователи также сталкиваются с проблемами при подключении к power bank’ам, особенно если аксессуары не сертифицированы Apple.
Рекомендации:
Новые чехлы FineWoven, заменившие кожаные, вызвали волну критики. По данным Apple Help, они быстро изнашиваются, царапаются даже от ногтей, впитывают влагу и собирают грязь. При цене в $59 их качество разочаровывает многих пользователей.
Рекомендации:
На основе статистики Apple Help в Санкт-Петербурге, мы рекомендуем следующие шаги для минимизации проблем:
iPhone 15 остается выдающимся устройством благодаря своим передовым функциям, но, как показывает статистика Apple Help, он не лишен недостатков. Перегрев, быстрый разряд батареи, проблемы с экраном и аксессуарами — это то, с чем сталкиваются многие пользователи. Однако большинство неисправностей можно предотвратить или устранить с помощью правильного ухода, обновлений и обращения в сервисный центр. Если вы столкнулись с одной из описанных проблем, не откладывайте обращение за профессиональной помощью — это поможет сохранить ваш iPhone 15 в отличном состоянии.