Самые распространенные поломки iPhone 15: что ломается чаще всего?

Apple iPhone 15 и его версии (Plus, Pro и Pro Max) вызвали настоящий ажиотаж после выхода в сентябре 2023 года. Новые функции, такие как титановый корпус в моделях Pro, переход на USB-C и мощный процессор A17 Pro, сделали эти смартфоны одними из самых желанных. Однако, несмотря на инновации, пользователи сталкиваются с рядом проблем. На основе официальной статистики, предоставленной сервисным центром Apple Help в Санкт-Петербурге, мы составили обзор самых распространенных поломок iPhone 15.

Основные проблемы iPhone 15

По данным Apple Help, большинство обращений в сервисный центр связано с аппаратными и программными неисправностями, а также с аксессуарами. Вот ключевые категории проблем, которые чаще всего встречаются у владельцев iPhone 15.

1. Перегрев устройства

Перегрев — одна из самых частых жалоб, особенно у моделей iPhone 15 Pro и Pro Max. Пользователи отмечают, что смартфон становится горячим во время зарядки (особенно при использовании адаптеров мощностью выше 20 Вт), игр, таких как PUBG, или длительных видеозвонков через FaceTime. Титановый корпус, заменивший нержавеющую сталь в Pro-моделях, хуже отводит тепло, что делает устройство некомфортным для удержания. Сервисный центр Apple Help связывает это с особенностями процессора A17 Pro, выполненного по 3-нм техпроцессу, и высокой нагрузкой от приложений, таких как Instagram или Uber. Apple утверждает, что перегрев часто связан с первоначальной настройкой устройства, и выпустила обновления iOS 17 для решения проблемы.

Рекомендации:

Закрывайте ресурсоемкие приложения, чтобы снизить нагрузку на процессор.

Снимайте чехол во время зарядки, чтобы улучшить теплоотвод.

Избегайте использования телефона в жарких условиях (например, под прямыми солнечными лучами).

Убедитесь, что iOS обновлена до последней версии.

2. Быстрый разряд батареи

Проблемы с батареей — еще одна распространенная причина обращений в Apple Help. Пользователи жалуются на быстрый разряд, особенно при активном использовании. Перегрев, вызванный интенсивными задачами или ошибками в iOS 17, заставляет процессор снижать производительность, что дополнительно влияет на время работы. Например, фоновые процессы, такие как обновление приложений или геолокация, могут значительно сокращать заряд.

Рекомендации:

Проверьте статистику расхода батареи в настройках (Настройки → Батарея) и отключите ненужные фоновые процессы.

Отключите Bluetooth, Wi-Fi и геолокацию, когда они не используются.

Установите последние обновления iOS, которые устраняют программные ошибки.

Если батарея разряжается слишком быстро, обратитесь в сервисный центр для диагностики.

3. Проблемы с экраном

Экран iPhone 15, особенно в моделях Pro и Pro Max, сталкивается с двумя основными проблемами: трещинами заднего стекла и эффектом берн-ина (выгорания) OLED-дисплея. По данным Apple Help, трещины стекла чаще всего происходят при падении или сильном давлении, особенно на 6,7-дюймовом iPhone 15 Pro Max. Берн-ин проявляется в виде остаточных изображений (например, иконок или клавиатуры), которые заметны спустя месяц активного использования. Это особенно удивительно, учитывая, что Apple использует OLED-экраны с 2017 года.

Рекомендации:

Используйте защитный чехол и пленку для экрана, чтобы минимизировать риск повреждений.

При появлении берн-ина обратитесь в Apple Help — компания может заменить устройство по гарантии.

Избегайте длительного отображения статичных изображений на высокой яркости.

4. Проблемы с подключением

Медленная загрузка данных и проблемы с Wi-Fi — частая жалоба владельцев iPhone 15 Pro Max. Пользователи сообщают, что приложения, такие как Threads, TikTok или Safari, загружаются медленно, а Wi-Fi требует ручного переподключения. Apple Help подтверждает, что это может быть связано с ошибками в iOS 17, которые не затрагивают другие устройства в той же сети.

Рекомендации:

Перезагрузите роутер и проверьте настройки Wi-Fi.

Обновите iOS до последней версии.

Если проблема сохраняется, сбросьте настройки сети (Настройки → Основные → Сброс → Сбросить настройки сети).

5. Проблемы с физической прочностью

Титановый корпус iPhone 15 Pro и Pro Max, несмотря на свою прочность (в 3 раза выше, чем у алюминия), имеет слабое место — покрытие. По данным Apple Help, краска на темных цветах (черный, синий, зеленый) может облезать, обнажая натуральный титан. Это связано с использованием вакуумного напыления вместо электрохимического покрытия. Заднее стекло, несмотря на титановую рамку, все еще подвержено трещинам при падении или давлении.

Рекомендации:

Используйте чехол, чтобы защитить корпус и стекло.

Избегайте ношения телефона в тесных карманах, где он может подвергаться давлению.

При появлении царапин или сколов обратитесь в сервисный центр для оценки.

6. Проблемы с портом USB-C

Переход на USB-C, вызванный требованиями Евросоюза, принес свои сложности. Apple Help сообщает о случаях, когда зарядка не работает из-за загрязнения порта или использования несовместимых кабелей. Некоторые пользователи также сталкиваются с проблемами при подключении к power bank’ам, особенно если аксессуары не сертифицированы Apple.

Рекомендации:

Используйте оригинальные или сертифицированные кабели и адаптеры USB-C.

Регулярно очищайте порт зарядки мягкой щеткой или сжатым воздухом.

Проверьте совместимость аксессуаров на сайте Apple.

7. Проблемы с аксессуарами: чехлы FineWoven

Новые чехлы FineWoven, заменившие кожаные, вызвали волну критики. По данным Apple Help, они быстро изнашиваются, царапаются даже от ногтей, впитывают влагу и собирают грязь. При цене в $59 их качество разочаровывает многих пользователей.

Рекомендации:

Рассмотрите альтернативные чехлы от проверенных брендов, таких как Spigen или OtterBox.

Регулярно очищайте чехол FineWoven мягкой тканью, чтобы минимизировать загрязнения.

Как защитить свой iPhone 15?

На основе статистики Apple Help в Санкт-Петербурге, мы рекомендуем следующие шаги для минимизации проблем:

Обновляйте iOS . Регулярные обновления устраняют программные ошибки, связанные с перегревом, батареей и подключением.

. Регулярные обновления устраняют программные ошибки, связанные с перегревом, батареей и подключением. Используйте защитные аксессуары . Чехол и защитное стекло значительно снижают риск повреждения экрана и корпуса.

. Чехол и защитное стекло значительно снижают риск повреждения экрана и корпуса. Избегайте экстремальных условий . Не заряжайте телефон в жаре и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами.

. Не заряжайте телефон в жаре и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами. Проверяйте аксессуары . Используйте только сертифицированные кабели и адаптеры USB-C, чтобы избежать проблем с зарядкой.

. Используйте только сертифицированные кабели и адаптеры USB-C, чтобы избежать проблем с зарядкой. Обращайтесь в сервис. Если проблемы сохраняются, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

Подведем итоги

iPhone 15 остается выдающимся устройством благодаря своим передовым функциям, но, как показывает статистика Apple Help, он не лишен недостатков. Перегрев, быстрый разряд батареи, проблемы с экраном и аксессуарами — это то, с чем сталкиваются многие пользователи. Однако большинство неисправностей можно предотвратить или устранить с помощью правильного ухода, обновлений и обращения в сервисный центр. Если вы столкнулись с одной из описанных проблем, не откладывайте обращение за профессиональной помощью — это поможет сохранить ваш iPhone 15 в отличном состоянии.