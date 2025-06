Опубликованы примеры фото с Nothing Phone (3)

Компания Nothing опубликовала первые примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Nothing Phone (3). Что примечательно, снимки были выполнены на 50-Мп перископный модуль с трёхкратным оптическим приближением и плавающей линзой для съёмки макро (от 10 см). В состав тыльной камеры также войдет 50-Мп главный модуль и 50-Мп сверхширокоугольный. Смартфон также получит фронтальную камеру разрешением 50 Мп, производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 c тактовой частотой до 3,21 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, 16 ГБ оперативной памяти, предустановленную ОС Android 15, 6,7-дюймовый LTPO OLED-экран, батарею ёмкостью 5150 мАч и поддержку 100-Вт проводной быстрой зарядки.