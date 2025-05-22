Samsung готовит к релизу XR-шлем Project Moohan

Также Google рассказала, что платформа Android XR разрабатывалась в тесном сотрудничестве с Samsung и Qualcomm, и была оптимизирована под чип Snapdragon XR2+ Gen 2, который и станет основой для Project Moohan. С момента выхода предварительной версии SDK в прошлом году сотни разработчиков уже создают контент и приложения для этой экосистемы, так что можно предположить, что софта на релизе будет предостаточно. С другой стороны, стоит отметить, что практическое применение этого гаджета под большим вопросом. Дело в том, что пока что ни Samsung, ни Google не раскрывают технические детали устройства, то есть оценить возможности гаджета невозможно. А ведь именно от качества дисплеев, которые будут встроены в этот шлем смешанной реальности, зависит очень многое — в том числе продажи.