Samsung готовит к релизу XR-шлем Project Moohan

Южнокорейская компания Samsung анонсировала своё первое устройство смешанной реальности на базе Android под кодовым названием Project Moohan ещё в декабре прошлого года. В январе прототип был показан на мероприятии Galaxy Unpacked, однако тогда компания не раскрыла дату запуска. И вот теперь стало известно, что устройство поступит в продажу до конца 2025 года — эту информацию озвучила Google на конференции Google I/O 2025. Во время презентации представители Google подчеркнули, что Project Moohan, возможно, получит другое коммерческое название, и это будет первое официальное Android XR-устройство, в котором также будет интегрирован ИИ-ассистент Gemini.

Также Google рассказала, что платформа Android XR разрабатывалась в тесном сотрудничестве с Samsung и Qualcomm, и была оптимизирована под чип Snapdragon XR2+ Gen 2, который и станет основой для Project Moohan. С момента выхода предварительной версии SDK в прошлом году сотни разработчиков уже создают контент и приложения для этой экосистемы, так что можно предположить, что софта на релизе будет предостаточно. С другой стороны, стоит отметить, что практическое применение этого гаджета под большим вопросом. Дело в том, что пока что ни Samsung, ни Google не раскрывают технические детали устройства, то есть оценить возможности гаджета невозможно. А ведь именно от качества дисплеев, которые будут встроены в этот шлем смешанной реальности, зависит очень многое — в том числе продажи.
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