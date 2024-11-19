Bose купила производителя проигрывателей винила

Сегодня появилась информация о том, что компания Bose приобрела премиальный аудиобренд McIntosh, что, по словам компании, существенно расширит ассортимент её продукции в ближайшем будущем. Стоит напомнить, что сама компания McIntosh ранее уже разработала аудиосистемы для некоторых моделей автомобильного гиганта Jeep, а системы Bose используются в более широком спектре автомобилей от брендов Honda, Nissan, Cadillac и так далее. Примечательно, что, судя по всему, ни Bose, ни McIntosh не планируют реорганизовывать свои текущие линейки продуктов — Bose продолжит выпускать наушники, колонки, саундбары и автомобильные аудиосистемы, а McIntosh и Sonus faber будут и дальше создавать премиальные аудиоустройства — усилители, громкоговорители и проигрыватели виниловых пластинок.

И в определённом плане это верное решение, потому что в последнее время рынок техники для аудиофилов столкнулся с достаточно серьёзными проблемами. Суть в том, что пользователи не готовы тратить большие деньги на дорогие устройства для прослушивания музыки — особенно если этот гаджет первый в ассортименте человека. Сходу согласиться на покупку проигрывателя за тысячу долларов будет тяжело морально, так что компания Bose решила ничего не менять и сохранить свою аудиторию покупателей, дабы в будущем расширить ассортимент и привлечь больше фанатов к премиальным гаджетам из этого сегмента. Будем следить за новостями — интересно посмотреть на то, что из этого в итоге выйдет.