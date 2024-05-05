Bose представила беспроводную колонку SoundLink Max

Американская компания Bose пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью SoundLink Max, которая появится в международной продаже 16 мая по цене в 400 долларов. Новинка характеризуется прорезиненным металлическим корпусом, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, ударопрочностью, съемной веревочной ручкой, массой 2,1 кг, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, автономностью до 20 часов, черной и синей расцветками, интерфейсом USB-C с возможностью подзарядки других устройств, а также поддержкой качественного стереозвука и глубоких басов.

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