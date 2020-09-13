Bose представила новые наушники QuietComfort

Компания Bose анонсировала новые беспроводные наушники QuietComfort.

Bose QuietComfort позиционируется как конкурент другим настоящим беспроводным наушникам, таким как Apple AirPods Pro и Sony WF-1000XM3. Наушники имеют дизайн вкладышей, который улучшает пассивную изоляцию, и оснащен легендарной технологией активного шумоподавления Bose.

На выбор есть 11 уровней активного шумоподавления. Также наушники QuietComfort имеют режим окружающего звука и рейтинг водонепроницаемости IPX4. Наушники QuietComfort поддерживают Bluetooth 5.1, но не поддерживают многоточечный режим, это означает, что ни не могут подключаться к нескольким устройствам одновременно. Одного заряда хватает на 6 часов, а зарядный чехол, поддерживающий беспроводную зарядку Qi, увеличить автономной работы до 18 часов. Пока нет информации о местных ценах и доступности, но сейчас он доступен для предварительного заказа в США по цене 279 долларов США.