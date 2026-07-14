Наушники HUAWEI FreeClip 2 S оценили в 220 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников-клипс моделью FreeClip 2 S, которая обойдется на дебютном малазийском рынке в эквивалент 220 долларов. Новинка характеризуется открытым форм-фактором с гибкой C-образной дужкой, массой одного наушника 5,1 грамма, 10,8-миллиметровыми динамическими излучателями с двойной диафрагмой, новым ИИ-процессором, шестью микрофонами с шумоподавлением на базе ИИ и алгоритмами DNN, поддержкой адаптивной регулировки громкости и усиления речи, технологией Unlimited Spatial Audio для динамического отслеживания положения головы, автономностью до 9 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), зарядкой через интерфейс USB Type-C или беспроводной зарядкой, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP57, поддержкой Bluetooth 6.0, а также расцветками Deepsea Blue и Space Silver.

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