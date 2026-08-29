Представлены беспроводные наушники QCY H6 Ultra

Компания QCY пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью H6 Ultra, которая получила двухполосную акустическую систему с 40-миллиметровым средне-низкочастотным и 13-миллиметровым высокочастотным динамиками. Новинка также характеризуется частотным диапазоном от 20 Гц до 40 кГц, встроенным шестиосевым гироскопом для поддержки пространственного аудио, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью до 60 дБ и частотами от 25 Гц до 20 кГц, десятью микрофонами, защитой от ветра при скорости до 25 км/ч, двумя аккумуляторами ёмкостью по 750 мАч с автономностью до 61 часа с активированным шумоподавлением и до 100 часов без ANC, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 7 часов работы). Цена наушников пока не объявлена.

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