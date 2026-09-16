Официально: наушники REDMI Buds 8S готовы к выходу

Компания Xiaomi объявила, что 22 сентября в Китае будут представлены беспроводные наушники REDMI Buds 8S. Производитель подтвердил наличие полувнутриканальной конструкции, 11-мм высокопроизводительных динамических драйверов, поддержки фирменной технологии HyperConnect для удобной работы с другими устройствами из экосистемы Xiaomi, а также черной, белой и зеленой расцветок корпуса.

Напомним, что в апреле этого года были выпущены наушники REDMI Buds 8 с 11-мм драйверами, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодека LHDC - V5, системой активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ и шириной полосы 4 кГц, тремя микрофонами для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, массой наушника 5 граммов, временем автономной работы 11 часов или 44 часа с учетом зарядного футляра, интеграцией с фирменной прошивкой HyperOS, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и поддержкой Bluetooth 5.4.