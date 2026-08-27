Представлены наушники Audio-Technica StreamSet ATH-M20xSTS

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент профессиональных наушников моделью ATH-M20xSTS StreamSet, которая ориентирована на создателей контента. Новинка характеризуется 40-мм драйверами с катушками CCAW для широкополосной производительности, студийным микрофоном-конденсатором кардиоидного типа на штанге с подавлением шума окружающей среды и фокусировкой на голосе пользователя, массой 230 граммов, сетчатыми амбушюрами и эллиптической конструкцией чашек для лучшей шумоизоляции, комплектным съёмным кабелем с четырёхконтактным штекером 3,5 мм TRRS, а также адаптерами 3,5 мм на USB Type-A и 3,5 мм на USB Type-C. Гарнитура уже появилась в продаже по цене в 120 долларов.