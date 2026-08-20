Представлены наушники Edifier X2 ANC

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Edifier X2 ANC, которая получила 11-мм динамики с титановым покрытием и трёхслойной композитной мембраной. Новинка также характеризуется системой активного шумоподавления ANC, четырьмя микрофонами и функциями ИИ для шумоподавления во время голосовых вызовов, пятью предустановленными режимами эквалайзера, поддержкой пространственного звука, функцией перевода на 21 язык, автономностью до 13 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит до 5 часов работы), адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP55, а также платиново-белой, серо-титановой и голубой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 25 долларов.