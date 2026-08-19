Apple готовит три модели новых наушников

Для сравнения, AirPods 4 обеспечивают до пяти часов прослушивания от одного заряда, до четырёх часов при включенном ANC и около тридцати часов автономной работы с зарядным футляром. Более дорогие AirPods Pro 3, представленные в прошлом году, также используют H2 — они способны работать до восьми часов без подзарядки при включённом ANC благодаря более ёмким аккумуляторам внутри наушников и около суток с зарядным футляром. В том же обновлении macOS обнаружили упоминание ещё не представленной модели Beats Solo Buds. Это показывает, что Apple продолжает разрабатывать новые устройства и под брендом Beats, хотя пока что говорить о характеристиках новинки или скором релизе рано. Скорее всего, всё покажут в сентябре, но наушники могут передвинуть на ноябрь или даже весну 2027 года.