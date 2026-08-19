Apple готовит три модели новых наушников

В программном коде Apple появились новые сведения о следующем поколении доступных беспроводных наушников компании, что указывает на активную разработку преемника AirPods 4. Суть в том, что в обновлении macOS 26.7 Tahoe обнаружили сразу два внутренних кода устройств — B868M и B868E. Они очень похожи на обозначения AirPods 4 — B768M и B768E. Схожая система нумерации указывает на то, что речь может идти о AirPods 5 и версии AirPods 5 с активным шумоподавлением. По имеющейся информации, AirPods 5 получат новый процессор Apple H3. Ожидается, что он обеспечит более высокое качество звука и снизит задержку по сравнению с H2, который используется в AirPods 4 и актуальных моделях Pro.

Для сравнения, AirPods 4 обеспечивают до пяти часов прослушивания от одного заряда, до четырёх часов при включенном ANC и около тридцати часов автономной работы с зарядным футляром. Более дорогие AirPods Pro 3, представленные в прошлом году, также используют H2 — они способны работать до восьми часов без подзарядки при включённом ANC благодаря более ёмким аккумуляторам внутри наушников и около суток с зарядным футляром. В том же обновлении macOS обнаружили упоминание ещё не представленной модели Beats Solo Buds. Это показывает, что Apple продолжает разрабатывать новые устройства и под брендом Beats, хотя пока что говорить о характеристиках новинки или скором релизе рано. Скорее всего, всё покажут в сентябре, но наушники могут передвинуть на ноябрь или даже весну 2027 года.
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