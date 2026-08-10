Sony готовит к релизу наушники WH-1000XM4C

По данным известного инсайдера billbil-kun, компания Sony готовит обновлённую и более доступную версию наушников WH-1000XM4, которые вышли в релиз целых шесть лет назад. Новинка сохранит схожие с оригиналом характеристики и возможности, но будет стоить дешевле. Ожидается, что WH-1000XM4C поступят в продажу в начале сентября 2026 года в чёрном, серебристом и лавандовом цветах. Цена составит примерно 280 долларов — это относительно недорого. Оригинальные WH-1000XM4 вышли в 2020 году по цене 350 долларов, тогда как WH-1000XM6 появились в прошлом году уже за 449 долларов. Новые 1000XM4C получат систему активного шумоподавления на базе процессора Sony QN1, тогда как в 1000XM6 используется более новый QN3 — это, вероятно, тоже скажется на стоимости.

Также заявлены пространственный звук, поддержка аудио высокого разрешения и сенсорное управление на чашках. Единственным заметным компромиссом, согласно утечкам, станет немного меньшее время автономной работы. Оригинальные WH-1000XM4 обеспечивали до 38 часов воспроизведения без активного шумоподавления и до 30 часов с ANC. У 1000XM4C эти показатели составят до 34 и 27 часов соответственно. Для владельцев старых наушников, чьи аккумуляторы уже заметно потеряли ёмкость, 1000XM4C могут стать вполне достойной заменой. Тем более, что в этой ценовой категории у них будет не так уж много реальных конкурентов, особенно с учётом того, что это очень известный в мире бренд беспроводных наушников.
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