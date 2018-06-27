Босс Meizu обещает, что X8 будет лучше Xiaomi Mi 8 SE

На прошлой неделе компания Meizu объявила о том, что грядущий смартфон Meizu X8 будет построен на новой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 710, которая характеризуется восемью ядрами Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 616. Отметим, что на этой же платформе построен представленный недавно Xiaomi Mi 8 SE, конкурентом которого и станет Meizu X8. Сегодня основатель Meizu Джек Вонг заявил, что их смартфон будет лучше, чем у Xiaomi. По его словам, аппарат получит более крупный дисплей и меньшую цену. Напомним, что Xiaomi Mi 8 SE оснащен 5,88-дюймовым экраном, а его цена составляет 275 долларов за младшую версию.