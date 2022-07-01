Браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro получит увеличенный экран

Компания Xiaomi раскрыла некоторые подробности о браслете Mi Band 7 Pro, который будет официально представлен уже 4 июля. Судя по фото, грядущая новинка будет отличаться от Mi Band 7 более широким прямоугольным дисплеем. Предполагается, что Mi Band 7 Pro получит больше спортивных режимов станет и новые возможности по отслеживанию жизненных показателей. Также подтверждено наличие модуля GPS.

Что до Mi Band 7, то он оснащается 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с плотностью пикселей 326 PPI, наличием режима Always On Display, обновленным интерфейсом и динамическими обоями, 120 режимами тренировок, датчиками ЧСС и SpO2, функцией отслеживания качества сна, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, автономностью до 14 суток и массой 13 граммов.