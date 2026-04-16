Часы Amazfit Cheetah 2 Pro оценили в 450 евро

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Cheetah 2 Pro, которая получила корпус из титана Grade 5 с сапфировым стеклом. Новинка также характеризуется 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек и пиковой яркостью 3000 нит, батареей ёмкостью 540 мАч, автономностью до 20 дней при обычной работе, 170 режимами тренировок, тренером Zepp Coach, двухдиапазонным GPS и поддержкой шести спутниковых систем, офлайн-картами, динамиком и микрофоном, датчиком BioTracker 6.0 для измерения пульса, уровня кислорода в крови, стресса и температуры кожи, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 2,4 ГГц, а также 32 ГБ флеш-памяти. Цена часов составляет 450 евро.

