Представлен смарт-часы HUAWEI WATCH GT Runner 2

Компания HUAWEI пополнила ассортимент умных часов моделью WATCH GT Runner 2, главной особенностью которой стал корпус толщиной всего 10,7 мм и массой 34,5 грамма. Новинка характеризуется корпусом из титанового сплава аэрокосмического класса, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Kunlun Glass второго поколения, системой сверхточного позиционирования с 3D-плавающей антенной, двухдиапазонным GPS (L1 + L5), поддержкой позиционирования GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC, интеллектуальным режимом марафона для бегунов, временем автономной работы до 32 часов с активной тренировкой и включенным позиционированием, до 7 дней в обычном режиме и до 14 дней с режиме энергосбережения, кремниевой батареей, поддержкой беспроводной зарядки, водонепроницаемостью уровня 5 ATM и защитой от воды в соответствии со степенью IP69, а также сертифицировано для погружений по EN13319, измерением ЭКГ, анализом вариабельности сердечного ритма (HRV), отслеживанием уровня кислорода в крови, температуры кожи, уровня стресса и качества сна. Цена и дата начала продаж часов пока не объявлены.