Браслет Xiaomi Smart Band 9 готов к выходу

В базе данных сингапурского сертификационного ведомства IMDA обнаружились сведения о фитнес-браслете Xiaomi Smart Band 9, который проходит под модельными обозначениями M2346B1 и M2345B1. Первый с поддержкой NFC, а второй без. Появление в базе данных регулятора может означать скорый релиз устройства на домашнем для производителя китайском рынке. После этого состоится глобальный выход. Характеристики Smart Band 9 пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Smart Band 8 оснащается 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 192:490 пикселей, аккумулятором ёмкостью 190 мАч, автономностью до 16 дней, 200 циферблатами, 150 спортивными режимами, защитой от воды (5ATM), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.1 BLE, новым металлическим корпусом, датчиками ЧСС и SpO2, а также возможностью контроля артериального давления.