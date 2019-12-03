Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон по цене $ 349

Познакомьтесь с Fold 1 от Escobar Inc. - также известного под полным названием Pablo Escobar Fold 1. Его создал брат прославленного Пабло Эскобара, главная цель которого уничтожить Apple. По его словам, Apple продает бесполезные гаджеты с завышенной ценой. Pablo Escobar Fold 1 будет продаваться за $349!

Складной смартфон имеет 7,8-дюймовый AMOLED FHD + экран, процессор Qualcomm Snapdragon 8150, 6 ГБ ОЗУ, на выбор внутреннее хранилище 128 ГБ или 512 ГБ, Android 9.0 Pie и поддержку двух SIM-карт. Питает Escobar Fold 1 аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой. Смартфон получил двойную камеру, состоящей из 16 МП и 20 МП датчиков.

Роберто Эскобар утверждает, что экран Fold 1 сделан из специального пластика, который трудно сломать и который обеспечивает лучшее разрешение. По сути, это немного переделанная копия FlexPai, который китайская компания Royole выпустила в прошлом году, но с ценой в четыре дешевле.