Бренд DIGMA PRO представил ноутбуки линейки Pactos

Отличные новости для заядлых геймеров и не только — бренд DIGMA PRO, известный производитель электроники, официально сообщил о старте продаж совершенно новой линейки ноутбуков под названием Pactos, которые за вполне разумную цену предоставляют приличную производительность и стильный дизайн корпуса. Кроме того, стоит сразу отметить, что данная линейка получила сразу несколько моделей, так что потенциальный покупатель может смело выбрать ту модель, которая ему лучше всего подходит по характеристикам, цене и компонентам. Например, кому-то будет достаточно базовой версии для повседневных задач, проверки почты и всего в таком духе, а кто-то захочет топовое решение для профессиональной работы или игр.

Приятная новость ещё и в том, что производитель поставляет ноутбуки с диагональю дисплея в 14 дюймов, но в будущем в продажу отправятся и версии на 16 дюймов. Это очень приятный бонус — тем, кто хочет больше мобильности и привык работать в постоянном движении, хватит и 14 дюймов, плюс такой ноутбук, безусловно, компактнее. Если же вам комфортно носить с собой ноутбук на 16 дюймов, то он даст больше пространства для выполнения необходимых задач — тоже важное преимущество. При этом новинки поставляются на базе операционной системы Windows 11 Pro, а стоимость гаджетов начинается с отметки в 51 490 рублей. Это очень низкая стоимость на самом деле, потому что сейчас некоторые смартфоны стоят дороже, а это ведь полноценный ноутбук с большим экраном.
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