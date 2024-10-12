Бренд DIGMA PRO представил ноутбуки линейки Pactos

Приятная новость ещё и в том, что производитель поставляет ноутбуки с диагональю дисплея в 14 дюймов, но в будущем в продажу отправятся и версии на 16 дюймов. Это очень приятный бонус — тем, кто хочет больше мобильности и привык работать в постоянном движении, хватит и 14 дюймов, плюс такой ноутбук, безусловно, компактнее. Если же вам комфортно носить с собой ноутбук на 16 дюймов, то он даст больше пространства для выполнения необходимых задач — тоже важное преимущество. При этом новинки поставляются на базе операционной системы Windows 11 Pro, а стоимость гаджетов начинается с отметки в 51 490 рублей. Это очень низкая стоимость на самом деле, потому что сейчас некоторые смартфоны стоят дороже, а это ведь полноценный ноутбук с большим экраном.