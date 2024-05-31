Бренд DIGMA PRO представил новые ноутбук серии Fortis с приличным железом

Сегодня бренд DIGMA PRO, который многие пользователи хорошо знают по достаточно внушительной линейке высокотехнологичной электроники, официально запустил в продажу обновлённую серию ноутбуков Fortis, созданные специально для работы дома и в офисе. Данные ноутбуки представлены в трёх диагоналях дисплея (14,1 дюймов для ценителей максимальной компактности, 15,3 дюйма для поклонников золотой середины и 17,3 дюйма для тех, кто хочет получить максимально большой экран для работы). Естественно, у этих ноутбуков достаточно продвинутое железо — речь идёт про процессоры Intel Core 10-го и 12-го поколений, а также SSD-накопителе на 512 ГБ.

Соответственно, в сравнении с накопителем в предыдущей модели, объём был увеличен ровно вдвое, что не может не радовать. Но куда важнее, что вместо относительно устаревшего решения на интерфейсе SATA3 производитель теперь использует накопители с интерфейсом PCI-E 3.0 x4, которые предоставляют примерно в пять раз более высокую скорость чтения и записи. Кроме того, если пользователь захочет расширить встроенную память, он может без труда добавить ещё один накопитель в слот M.2 2280. Примечательно, что все ноутбуки, независимо от диагонали дисплея, получат IPS-дисплеи с разрешением 1920 на 1080 точек. Это качественные яркие дисплеи с реалистичной цветопередачей, которые подходят даже для обработки фотографий или чего-то в таком духе. И, что самое важное, эти ноутбуки невероятно доступны — начинаются цены с 33 990 рублей.
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