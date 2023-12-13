Бренд DIGMA PRO представил стильные мониторы Art

Отличные новости для графических дизайнеров, фотографов и не только — бренд DIGMA PRO официально представил целую серию 27-дюймовых мониторов под названием Art, которая представлена моделями с различным разрешением экрана и цветовым охватом свыше миллиарда оттенков. Благодаря этому работать с графикой, видео или фото будет предельно комфортно, плюс потенциальный покупатель может выбрать подходящую по разрешению модель. Например, монитор DIGMA PRO Art S поставляется с 4К-разрешением (3840 на 2160 пикселей) с плотностью пикселей в 163 ppi. У этого монитора максимально высокая детализация, частота обновления матрицы составляет 60 Гц, а время отклика — всего 5 мс. Этого предостаточно как для просмотра фильмов или работы, так и для запуска видеоигр.

Ещё есть модель DIGMA PRO Art M, которая получила даже более высокое разрешение 5К — 5120 на 2880 пикселей. Это флагманский монитор бренда, который обеспечивает максимально широкое рабочее пространство, позволяющее с комфортом монтировать видео, обрабатывать фотографии, заниматься рисованием и многое другое. Здесь установлена IPS-матрица топового уровня с высокой яркостью и частотой обновления в 60 Гц. Завершает список мониторов модель DIGMA PRO Art L с 2К-разрешением (2560 на 1440 пикселей) с IPS-матрицей, широким охватом цветовой палитры, частотой обновления в 165 Гц и временем отклика всего в 1 мс. Кроме того, эта модель поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для устранения разрывов изображения.
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