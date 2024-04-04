Бренд DIGMA отметил 20-летний юбилей и рассказал о планах на будущее

Сегодня, 4 апреля, состоялось официальное мероприятие, посвящённое 20-летнему юбилею бренда DIGMA, в рамках которого представители дивизиона Private Labels. Merlion подвели итоги достаточно масштабной трансформации бренда за последние годы. Например, участники мероприятия рассказали о крупной перезагрузке бренда DIGMA, которую запустили в 2020 году — за это время были существенно расширены продуктовые и инженерные группы, налажены передовые производственные процессы и изменены критерии, по которым отбираются технологии для создания новейших устройств. В результате этих перемен бренд глобально пересмотрел продуктовые матрицы — на 70% за последние 3 года. И, что самое важное, DIGMA зафиксировала снижение уровня бракованной продукции до 1%.

Стоит отметить, что в рамках трансформации на старте DIGMA сделала упор на развитие рынка ноутбуков, мониторов и твердотельных накопителей — благодаря этому оборот бренда вырос в 3 раза. Особенно внушительных успехов бренду удалось добиться в области ноутбуков — за 2023 год продажи выросли на 50%, перешагнув отметку в 100 000 проданных экземпляров за год. А в 2024 году продуктовый портфель бренда состоит из более чем 40 товарных категорий — от планшетов до устройств умного дома. И, безусловно, на достигнутом производитель останавливаться не планирует, что не может не радовать — в будущем будут представлены яркие новинки в том числе от суббрендов DIGMA, так что в этом году явно будет на что посмотреть.
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