Бренд GMNG официально представил сразу три блока питания…

Также нужно отметить, что блоки питания этого бренда защищены от скачков напряжения, кратковременных замыканий, импульсных помех, перегрева, перегрузок и отсутствия нагрузки в целом. Это очень важный момент, потому что блоки питания способны работать при абсолютно любых условиях — это необходимо, особенно в случае дорогостоящих компонентов системы. Но самое приятное в том, что у данных блоков питания настолько качественная компонентная база, что гарантия на продукцию составляет 10 лет. Скорее все компоненты системы устареют, чем из строя выйдет блок питания, а учитывая, что здесь используется модульная конструкция подключения кабелей, сомневаться в долгожительности этих блоков питания не приходится. И их уже можно заказать на популярных площадках.