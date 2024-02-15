Бренд GMNG официально представил сразу три блока питания

Отличные новости для тех, кто собирает игровой или рабочий компьютер — сегодня в продажу официально поступили новые блоки питания от российского бренда игровых устройств GMNG. Всего было представлено три модели — мощностью 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт. Стоит отметить, что эти блоки питания поставляются с крайне достойным сертификатом энергоэффективности 80 PLUS GOLD или 80 PLUS PLATINUM, что говорит о высоком КПД в 90%. Кроме того, благодаря активной коррекции коэффициента мощности этим блокам питания не страны даже кратковременные спады напряжения, тогда как стандарт ATX 3.0 предоставляет возможность на постоянной основе удерживать необходимый уровень мощности и выдерживать при этом пиковые нагрузки.

Также нужно отметить, что блоки питания этого бренда защищены от скачков напряжения, кратковременных замыканий, импульсных помех, перегрева, перегрузок и отсутствия нагрузки в целом. Это очень важный момент, потому что блоки питания способны работать при абсолютно любых условиях — это необходимо, особенно в случае дорогостоящих компонентов системы. Но самое приятное в том, что у данных блоков питания настолько качественная компонентная база, что гарантия на продукцию составляет 10 лет. Скорее все компоненты системы устареют, чем из строя выйдет блок питания, а учитывая, что здесь используется модульная конструкция подключения кабелей, сомневаться в долгожительности этих блоков питания не приходится. И их уже можно заказать на популярных площадках.