Бренд Geometric Future вышел на российский рынок

Отличные новости для пользователей ПК, которые давно устали от скучных корпусов и не только, желая получить в свои руки нечто более интересное и необычное. Дело в том, что ассортимент бренда Geometric Future теперь доступен и российским покупателям — это достаточно молодая компания, которая впервые показала свои продукты на выставке Computex 2024 и моментально покорила аудиторию пользователей крайне необычным подходом к дизайну. Вместо того, чтобы делать свои корпусы строгими, чёрными или белыми и более или менее типичными для современного рынка, производитель принял решение сделать ставку на яркие цвета, необычный формат и множество цветовых схем на выбор. Это в корне отличает бренд от конкурентов, которые чаще всего выпускают либо белый, либо чёрный вариант.

Например, очень интересно выглядит корпус MODEL 5, который представляет собой классический «аквариум», но в крайне необычном исполнении. Вероятно, пользователи далеко не сразу заметят, где здесь расположен блок питания, потому что вместо классического расположения ближе ко дну системы (очень редко блоки питания расположены сверху сзади), в компании решили поставить секцию для этого компонента ПК с фронтальной стороны в верхней части. Это крайне интересное и необычное решение, которое во многом упрощает процесс прокладывания кабелей внутри системы, плюс БП получает больше воздуха, чем когда направлен в пол. И это не единственная новинка бренда, так что стоит присмотреться.
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