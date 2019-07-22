Бренд Honor готовит к выпуску новый трекер физической активности

Бренд Honor готовит к выпуску новый фитнес-браслет Band 5. Сообщается, что устройство сможет измерять уровень насыщения крови кислородом, фиксировать признаки усталости, головокружения и апатии. Новинка получит богатый набор датчиков для регистрации самых разнообразных показателей. В частности, трекер сможет отслеживать изменения частоты сердечных сокращений. Аппарат выполнен в черном корпусе, во фронтальной части которого располагается цветной дисплей. О сроках выхода браслета выхода пока не сообщается.