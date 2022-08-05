Бренд TECNO представил смартфон SPARK 9 PRO с современным дизайном

Популярный бренд смартфонов и умных устройств ТECNO анонсировал в России смартфон SPARK 9 PRO. Линейка смартфонов SPARK делает ставку на стильный современный дизайн, доступную цену и продвинутые функции, которые особенно ценит молодёжь.

Смартфон основан на мобильной платформе MediaTek Helio G85 на базе ОС Android 12 с HiOS 8.6. Устройство оснащено системой повышения производительности Super Boost 2.0 для максимального игрового погружения. На российском рынке доступна версия с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт. SPARK 9 PRO получил 6.6-дюймовый IPS экран с разрешением FHD+, созданным специально для комфортного визуального восприятия мобильных развлечений, включая игры и просмотр видео.

Фронтальная камера представлена 32 Мп датчиком и предоставляет продвинутые возможности для самовыражения и отличных ночных снимков, благодаря технологии биннинга, происходит объединение 4 пикселей в 1, что позволяет повысить светочувствительность матрицы. Также селфи-камера может похвастаться обновленной функцией бьютификации и возможностью создания портретных снимков (эффекта боке).

Основной модуль на 50 Мп оснащен технологией TETRACELL. Важным преимуществом технологии является возможность работы камеры в режиме объединения пикселей. Камера считывает показания 4 ячеек, как один большой пиксель. В итоге 4 пикселя, каждый размером 0,64 мкм, создают один большой пиксель размером 1,28 мкм, что позволит захватить больше света и получить более яркие и светлые фотографии. Помимо основного модуля SPARK 9 PRO оснащен портретным модулем на 2 Мп и AI объективом.

В новинке также оптимизирован режим Super Night Mode 3.0: с помощью искусственного интеллекта и алгоритма оптимизации слияния нескольких кадров получаются яркие детализированные ночные снимки. Для селфи фотографий в смартфоне предусмотрена дополнительная кольцевая подсветка в экране, которая обеспечивает равномерную подсветку лица даже в условиях низкой освещенности.

Бренд TECNO особое внимание уделяет дизайну своих продуктов. Узкая рамка и тонкий корпус 8,42 мм, яркая матовая поверхность корпуса, напоминающая мерцающие песчинки, формируют изящный дизайн и препятствуют появлению отпечатков пальцев.

TECNO SPARK 9 PRO будет доступен с 8 августа по рекомендованной розничной цене 15 990 рублей.