Бренд VAIO анонсировал портативный компьютер SX12

2019-07-20, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - VAIO SX12; [81]
Бренд VAIO представил ноутбук SX12 с ОС Windows 10. Аппарат получил 12,5-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит процессор Core i7-8565U. Объем оперативной памяти достигает 16 Гбайт. Новинка предлагает богатый набор интерфейсов ввода/вывода. В набор входит три порта USB Type-A, симметричный порт USB Type-C, коннектор HDMI, слот для SD-карты, сетевой Ethernet-порт, стандартные аудиоразъемы и порт D-Sub. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1. Цена VAIO SX12 составит около 1100 долларов.


Комментарии и отзывы VAIO SX12
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