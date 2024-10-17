Бренд Vipe представил новую портативную колонку Spark

Компания Vipe выпустила портативную акустическую систему Vipe Spark, которая сочетает компактность, мощность и современный дизайн. Акустика весит всего 914 г и имеет размеры 24,5×9×10 см, что позволяет легко брать её с собой. Spark защищена от воды и пыли по стандарту IP67, что делает её идеальным выбором для использования на улице.

Система оснащена двумя динамиками общей мощностью 40 Вт — низкочастотным на 30 Вт и твитером на 10 Вт, а также двумя пассивными радиаторами для насыщенного баса. Spark поддерживает Bluetooth 5.3 для стабильного соединения и высококачественной передачи звука, а также функции True Wireless Stereo и OneMore для объединения нескольких колонок. Разъём 3,5 мм и USB Type-C добавляют удобства, а встроенный аккумулятор ёмкостью 4 000 мАч обеспечивает до 20 часов работы и позволяет использовать колонку как Powerbank.«Vipe Spark — это наш ответ ведущим брендам. Мы создали устройство, которое сочетает мощное звучание, долговечность и универсальность», — заявил Андрей Котов, бизнес-партнёр компании DRIVIX, владеющей брендом Vipe.Vipe Spark представлена в семи цветах, включая чёрный, камуфляжный и синий, по цене 13 999 рублей.