Broadcom заключил контракт с Apple

Apple получит беспроводные компоненты для своих устрой от компании Broadcom. Новая сделка является продолжением предыдущих соглашений между компаниями. Контракт рассчитан на два года. После этой новости, акции Apple подскочили на два процента.

Новая линейка смартфонов Apple iPhone 2020 года появится во второй половине этого года, и ожидается, что она будет иметь сетевые возможности 5G. Таким образом, партнер Broadcom позволит Apple производить свои устройства без каких-либо проблем. Поставка компонентов и модулей для Apple оценивается примерно в 15 миллионов долларов.