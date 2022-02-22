Будущие AirPods будет иметь функцию «обнаружение позы» для лучших показателей в Apple Fitness+

В будущем AirPods могут получить функцию «обнаружения позы», которая будет работать вместе с сервисом Apple Fitness+ и помогать пользователям в их фитнесе, как указано в патентной заявке, поданной в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). У компании уже есть Apple Watch, позволяющие отслеживать фитнес. Тем не менее, производитель iPhone, похоже, выходит за рамки Apple Watch и в конечном итоге использует AirPods, чтобы поддержать Fitness + и сделать его более жизнеспособным для любителей фитнеса.

«В наушниках могут быть датчики для сбора информации об ориентации, такой как измерения акселерометра во время движений пользователя», — говорится в аннотации к заявке. «Главное электронное устройство может связываться по беспроводной сети с наушниками и может являться частью системы наушников, которая обеспечивает пользователя инструктажем и обратной связью при оценке выполнения пользователем процедуры движения головы или другой программы упражнений». AirPods должны записывать точные измерения, чтобы понять движения, когда виртуальный тренер направляет пользователей в процессе. Для этого в патенте показано, что наушники «могут собирать данные акселерометра в первой системе отсчета» и «могут использовать матрицу вращения для поворота данных в первой системе отсчета во вторую систему отсчета, такую ​​как нейтральная ссылка с фиксированной ориентацией». После того, как данные будут собраны и обработаны, пользователи получат звуковую обратную связь в наушниках.
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