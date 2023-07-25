Будущие iPhone будут полностью безрамочными

Согласно новому отчёту, опубликованному изданием The Elec, чтобы избавиться от рамок, Samsung и LG Display должны решить проблемы, связанные с технологиями тонкой пленки (TFE) и камеры под дисплеем (UPC). Кроме того, в отчёте упоминается, что поставщикам также нужно обеспечить пространство для антенн связи перед окончательным выпуском продукта. На данный момент Samsung и LG являются ключевыми поставщиками, работающими над OLED-панелями без рамок. При этом нужно понимать, что попытки существенно уменьшить рамки могут привести к существенному повышению стоимости устройства, а также к значительному росту проблем, связанных с ремонтом. Ведь устройство с экраном от края до края можно крайне легко повредить — в этом можете не сомневаться.