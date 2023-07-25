Будущие iPhone будут полностью безрамочными

Совсем скоро, уже в сентябре текущего года, компания Apple планирует выпустить линейку своих смартфонов iPhone 15 с множеством важных и не очень улучшений, чего многие фанаты, конечно, ждут с огромным нетерпением. Однако, если верить информации инсайдеров, компания уже начала работать над будущими моделями iPhone, которые получат ещё более внушительные изменения. Например, инсайдеры утверждают, что Apple работает над iPhone с безрамочным дисплеем и обратилась к Samsung Display и LG с просьбой разработать OLED-экраны, соответствующие этому стандарту. Вероятно, производитель решил сделать акцент на уменьшении рамки вокруг дисплея, потому что даже в iPhone 15 обещают очень тонкую рамку в сравнении с iPhone 14.

Согласно новому отчёту, опубликованному изданием The Elec, чтобы избавиться от рамок, Samsung и LG Display должны решить проблемы, связанные с технологиями тонкой пленки (TFE) и камеры под дисплеем (UPC). Кроме того, в отчёте упоминается, что поставщикам также нужно обеспечить пространство для антенн связи перед окончательным выпуском продукта. На данный момент Samsung и LG являются ключевыми поставщиками, работающими над OLED-панелями без рамок. При этом нужно понимать, что попытки существенно уменьшить рамки могут привести к существенному повышению стоимости устройства, а также к значительному росту проблем, связанных с ремонтом. Ведь устройство с экраном от края до края можно крайне легко повредить — в этом можете не сомневаться.
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