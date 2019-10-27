Будущие iPhone могут получить панели LTPO с низким энергопотреблением

2019-10-27, Автор - Anna; Продукт - Apple iPhone 2020; [59]
Компания Apple хочет начать использовать низкотемпературные панели из поликристаллического оксида (LTPO) на будущих iPhone. Apple должна найти способы работы с Samsung, которая поставляет основную часть OLED-панелей для iPhone. LTPO имеют оксидную TFT-структуру, которая потребляет на 15% меньше энергии, чем низкотемпературный поликремний (LTPS), который в настоящее время используется в iPhone.

Apple Watch Series 4 и Series 5 уже получили дисплеи LTPO в сочетании с новым драйвером с низким энергопотреблением, что помогает часам работать до 18 часов несмотря на наличие постоянно включенного дисплея.

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