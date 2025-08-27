Будущие iPhone получат технологию Tandem OLED

Технология Tandem OLED впервые появилась у Apple в планшетах iPad Pro на базе чипа M4 и сразу принесла массу преимуществ. А теперь компания рассматривает возможность переноса этой разработки и в линейку iPhone, но переход займёт несколько лет. Между тем, согласно свежему отчёту, один из поставщиков дисплеев для Apple, компания LG, активно подталкивает производителя к скорейшему внедрению Tandem OLED в смартфоны. Сейчас в iPhone используется LTPO-технология, позволяющая динамически менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от нагрузки, что экономит энергию. Tandem OLED стал бы «вишенкой на торте», обеспечивая ещё большую эффективность, но Apple пока не определилась, начинать ли массовое производство таких экранов.

Почему LG так настойчиво убеждает Apple? Причина в самих преимуществах технологии — увеличенная яркость, более низкое энергопотребление и заметно больший срок службы панелей. Tandem OLED строится из двух или более слоёв, что и обеспечивает такие улучшения. Но вместе с этим для LG это шанс заработать миллиарды, ведь iPhone с новыми дисплеями будут продаваться десятками миллионов в год. Стоит помнить, что и Samsung начала серийный выпуск таких панелей для iPad Pro только после того, как Apple гарантировала достаточно крупный заказ — иначе затраты на модернизацию производств просто не окупились бы. По той же причине LG вряд ли будет разрабатывать аналогичные панели для других устройств Apple — ни один продукт компании не сравнится с iPhone по ежегодным продажам.