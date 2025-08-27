Будущие iPhone получат технологию Tandem OLED

Почему LG так настойчиво убеждает Apple? Причина в самих преимуществах технологии — увеличенная яркость, более низкое энергопотребление и заметно больший срок службы панелей. Tandem OLED строится из двух или более слоёв, что и обеспечивает такие улучшения. Но вместе с этим для LG это шанс заработать миллиарды, ведь iPhone с новыми дисплеями будут продаваться десятками миллионов в год. Стоит помнить, что и Samsung начала серийный выпуск таких панелей для iPad Pro только после того, как Apple гарантировала достаточно крупный заказ — иначе затраты на модернизацию производств просто не окупились бы. По той же причине LG вряд ли будет разрабатывать аналогичные панели для других устройств Apple — ни один продукт компании не сравнится с iPhone по ежегодным продажам.