Будущие смартфоны могут иметь 192 МП камеру

Сделать снимок 192МП, просто используя камеру смартфона станет возможным. Qualcomm обновила официальные спецификации своих процессоров текущего поколения, которые действительно способны выводить изображение 192 МП.

Такими возможностями обладают платформы Snapdragon 855, 845, 710, 675 и 670. При проектировании смартфона производители не могут просто соединить любую камеру с любым чипом. ISP процессора отвечает за многие функции камеры, такие как автофокус, HDR, шумоподавление и т.д. Таким образом, каждая камера должна работать только с совместимым ISP. Чипы Qualcomm на самом деле с момента их создания могут работать с камерами очень большого разрешения, но им также приходится выполнять и другие задачи, такие как уменьшение шума, или задержки срабатывания затвора.

Достичь максимального разрешения можно только за счет отсутствия любых дополнительных функций. Чем больше технологий дополнительной обработки отключит производитель – тем выше может быть разрешение камеры. Тем не менее, сейчас нет телефонов с 192 МП камерой и пройдет не мало время, прежде чем мы их увидим.