Будущие смартфоны могут получить более производительные аккумуляторы

Американская компания Real Graphene работает над батарейными элементами с улучшенными графеновыми свойствами, которые, по словам компании, практически готовы для массового коммерческого использования.

В то время как для зарядки обычных аккумуляторов телефона требуется около 90 минут, а иногда и немного быстрее, аккумулятор Real Graphene работает намного быстрее, а полная зарядка аккумулятора емкостью 3000 мАч занимает около 20 минут при использовании заряда 60 Вт. Большинство нынешних аккумуляторов могут выдерживать от 300 до 500 циклов зарядки, батареи Real Graphene могут работать около 1500 циклов при той же емкости.