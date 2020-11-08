Будущий Samsung Galaxy S21 Ultra получил сертификат NFC

Samsung намерена выпустить смартфоны серии Galaxy S21 в следующем году, а именно в январе. Линейка будет включать три устройства Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. Смартфон уже получил сертификат NFC, это означает, что смартфон выйдет в скором времени.

По некоторым данным есть информация о дисплее устройства S21 Ultra, он будет иметь 6,8 дюймовый AMOLED-экран с разрешением Quad HD + с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. В зависимости от региона, S21 Ultra получит процессор Snapdragon 875 или Exynos 2100. На задней панели, ожидается квадрокамера на 108 МП. Более подробные данные о серии Galaxy S21 появятся ближе к релизу.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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