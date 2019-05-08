Бюджетные Pixel 3A и 3A XL официально представлены

Компания Google официально представила смартфоны Pixel 3A и 3A XL, которые вроде как считаются бюджетным решением на основе флагманов. Вот только за младшую модель просят 399 долларов, а за старшую — 499 долларов. Нельзя сказать, что это прямо бюджетно, плюс производитель ради понижения стоимости заменил стеклянные панели на тыльной стороне на пластиковые. Кроме того, была немного переработана начинка, а вот камеры оставили такие же, как и на оригинальном флагмане, чтобы фото были красивые. Пока что информации о том, сколько устройство будет стоить у нас, нет. Но, уже сейчас можно смело сказать, что при таком корпусе и стоимости смартфонам не суждено занять первое место в сегменте, ведь у китайцев все гораздо интереснее сделано.