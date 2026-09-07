Смартфон HUAWEI Mate XT 2 ULTIMATE DESIGN оценили в 2980 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Mate XT 2 ULTIMATE DESIGN, которая получила новую G-образную складную конструкцию. Она позволила довести толщину устройства в сложенном видео до 12,3 мм, а в разложенном – всего 3,5 мм. При этом производителю удалось реализовать защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP58 и IP59.

Новинку также оснастили 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2442:1140 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 90 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц и соотношением сторон 12,8:9 в разложенном видео, фирменным процессором Kirin 9050 Pro, основной камерой с модулями на 50 Мп ( датчик RYYB оптического формата 1/1,28 дюйма с системой LOFIC, оптической стабилизацией и диафрагмой от f/1.49 до f/4.0, 50 Мп (перископический телеобъектив с OIS и 3,5-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), двумя 8-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также черной, белой и фиолетовой расцветками корпуса. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2980, 3280 и 3575 долларов за версии с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.