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HUAWEI Mate 90 Pro Max оценили в 1415 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Mate 90 Pro Max, которая базируется на фирменных процессорах Kirin 9050 и Kirin 9050 Pro для версий с 12 и 16 ГБ ОЗУ соответственно.

Новинку также оснастили 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2848:1320 точек, пиковой яркостью 12000 нит при 1% APL, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Kunlun Glass третьего поколения, 512 ГБ встроенной памяти, основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой f/1.4–f/4.0 и датчиком RYYB), 40 Мп (сверхширик) и 200 Мп (телеобъектив с диафрагмой f/2.6 и оптической стабилизацией), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 6800 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, разъемом USB Type-C с интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и поддержкой DisplayPort 1.2, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 7, корпусом с алюминиевой рамкой и тыльной панелью из материала на основе волокнистого композита, толщиной 8,15 мм и массой 234 грамма, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Смартфон оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 1415 и 1490 долларов соответственно.
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